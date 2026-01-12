Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

Глава аппарата президента Кипра подал в отставку на фоне скандала

Глава аппарата президента Кипра уволился на фоне политического скандала
Virginia Mayo/AP

В связи с коррупционным скандалом, возникшим из-за подозрений в нелегальном финансировании избирательной кампании президента Кипра, глава аппарата президента Хараламбос Хараламбус подал в отставку. Об этом пишет ТАСС.

«В то время, когда нашей родине необходимы стабильность, доверие и ясный политический диалог, я с целью обеспечить прозрачность выбираю отставку, чтобы мое присутствие больше не использовалось во вред нашим национальным устремлениям и коллективным усилиям. Более того, я не позволю, чтобы мое присутствие в руководстве [страны] превратилось в инструмент эксплуатации с целью нанесения вреда Республике Кипр или ее президенту», — добавил он.

Президент Кипра, Никос Христодулидис, в беседе с журналистами в Лимасоле подчеркнул, что отставка Хараламбуса «не была результатом давления или признанием вины», а является проявлением «уверенности в себе и доверия».

Ранее на Кипре было обнаружено тело сотрудника посольства России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604747_rnd_6",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+