Глава аппарата президента Кипра подал в отставку на фоне скандала

В связи с коррупционным скандалом, возникшим из-за подозрений в нелегальном финансировании избирательной кампании президента Кипра, глава аппарата президента Хараламбос Хараламбус подал в отставку. Об этом пишет ТАСС.

«В то время, когда нашей родине необходимы стабильность, доверие и ясный политический диалог, я с целью обеспечить прозрачность выбираю отставку, чтобы мое присутствие больше не использовалось во вред нашим национальным устремлениям и коллективным усилиям. Более того, я не позволю, чтобы мое присутствие в руководстве [страны] превратилось в инструмент эксплуатации с целью нанесения вреда Республике Кипр или ее президенту», — добавил он.

Президент Кипра, Никос Христодулидис, в беседе с журналистами в Лимасоле подчеркнул, что отставка Хараламбуса «не была результатом давления или признанием вины», а является проявлением «уверенности в себе и доверия».

Ранее на Кипре было обнаружено тело сотрудника посольства России.