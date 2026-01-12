Политолог: потеря Гренландии — не главный страх Европы

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. По мнению эксперта, больше всего европейские лидеры боятся не потери острова, а развала НАТО, поэтому пойдут на все требования Вашингтона, чтобы не лишиться своего главного покровителя.

«Если США возьмут под свой контроль Гренландию, то это лишь в очередной раз обличит Европу в двойной морали. Те, кто ссылается на право, покричат, помашут кулаком и потопчут ногами. Но в конце концов они смирятся с тем, что в мировой политике давно действует не мораль, а право сильного», — отметил Рар.

Он добавил, что не видит ни одной европейской страны, готовой ради спасения Дании высадить десант против американской армии.

5 января Трамп заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими кораблями». Власти Гренландии и Дании расценили слова главы Белого дома как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

