Экс-премьер Грузии получил пять лет тюрьмы

Бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили назначили пять лет лишения свободы по делу о легализации незаконных доходов. Об этом сообщила Генпрокуратура республики в Facebook (принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

По информации, представленной ведомством, Гарибашвили заключил с прокуратурой сделку, в соответствии с которой он был осужден по статье 194 Уголовного кодекса Грузии. Помимо тюремного срока, суд также обязал его выплатить штраф в размере одного миллиона лари (эквивалентно 29 миллионам рублей). Суд принял во внимание прошение следствия об утверждении соглашения о признании вины.

В заявлении прокуратуры подчеркивается, что «Ираклий Гарибашвили признал свою вину и согласен с условиями процессуального соглашения».

Гарибашвили впервые возглавил правительство Грузии в 2013 году, покинув должность в 2015 году. Впоследствии, в 2019 году, он вернулся в кабинет министров в качестве министра обороны. В 2021 году парламент Грузии повторно утвердил его на посту премьер-министра. В январе 2024 года Гарибашвили покинул этот пост и вскоре был избран председателем партии «Грузинская мечта», сменив на этой должности Ираклия Кобахидзе, который, в свою очередь, возглавил правительство.

Ранее сообщалось, что бывшего главного прокурора Грузии объявят в розыск.