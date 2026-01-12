Размер шрифта
Власти Грузии обвинили Евросоюз в несправедливом отношении

Мэр Тбилиси Каладзе обвинил евробюрократов в несправедливом отношении к Грузии
Европейские бюрократы несправедливо относятся к Грузии. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«Нас интересует наша страна. Мы можем сказать, что к Грузии у них на протяжении нескольких месяцев, лет несправедливое отношение», — сказал он.

В ноябре прошлого года Каладзе заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, Грузия значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

Годом ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.

Ранее в Грузии обвинили Евросоюз в «двойных стандартах».

