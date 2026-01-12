Размер шрифта
Во Франции депутата от партии Ле Пен нашли на улице с ранением головы

Parisien: французского депутата от партии Ле Пен обнаружили с ранением головы
Sarah Meyssonnier/Reuters

Депутат Антуан Вильдье от французской правой партии «Национальное объединение, лидером которой является Марин Ле Пен, обнаружен с ранением головы. Об этом сообщило издание Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.

Уточняется, что Вильдье обнаружили 11 января на улице города Везуль, неподалеку от его места жительства. Согласно данным полиции, у 36-летнего депутата была кровоточащая рана в районе макушки. Как пишет Parisien, на момент обнаружения пострадавший выглядел взволнованным и, казалось, страдал от галлюцинаций. Для того, чтобы доставить его в больницу, потребовалось несколько полицейских. Сейчас жизни депутата ничего не угрожает, уточнили в издании.

На данный момент проводится расследование происшествия. Вильдье, когда пришел в себя, рассказал, что в последние дни страдал от личных проблем и принимал медикаменты. Полицейские также допросили жену депутата. Женщина рассказала, что на прошлой неделе поссорилась с супругом. Она получила травму предплечья, но не стала обращаться в полицию с жалобой.

В газете сообщили, что в ближайшие дни планируется вновь допросить Вильдье и выяснить, применялось ли к нему или к его жене насилие.

Ранее в Гондурасе чуть не подорвали оппозиционного политика.

