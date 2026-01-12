Размер шрифта
Посол Дании в США ответил на обвинения спецпосланника Трампа в оккупации Гренландии

Посол Дании в США Серенсен: только жители Гренландии вправе определять ее судьбу
Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен заявил в соцсети X, что Гренландия веками была частью скандинавского королевства и это неоднократно признавалось на международном уровне, и только ее жители вправе определять свое будущее.

Таким образом посол прокомментировал слова спецпосланника президента США Джеффа Лэндри о том, что Дания после Второй мировой войны «незаконно оккупировала» Гренландию в обход норм ООН, а США защищали остров, «когда Дания не смогла этого сделать».

«На протяжении веков Гренландия была частью королевства, что неоднократно признавалось американскими администрациями, ООН и на международном уровне в целом», — написал Серенсен.

По словам посла, только жители Гренландии вправе определять свое будущее, а среди них подавляющее большинство выбрало путь автономии в составе датского королевства. Он подчеркнул, что все пять партий парламента Гренландии вновь подтвердили нежелание становиться частью США.

Дипломат также отметил, что история и факты имеют большое значение в контексте взаимоотношений между странами. Серенсен напомнил, что Дания откликнулась на призыв США после терактов 11 сентября 2001 года. По его оценке, датчане во время войны в Афганистане потеряли больше солдат на душу населения, чем любая другая страна НАТО.

Посол призвал продолжить конструктивный диалог и трехстороннее сотрудничество Дании, Гренландии и США в Арктике в сфере безопасности, которое успешно продолжалось в течение последних 80 лет.

Ранее Пушков объяснил заявление Лэндри об оккупации Гренландии Данией.

