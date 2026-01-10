В России усомнились, что США будут восстанавливать Украину на 800 миллиардов

Соединенные Штаты не предоставят Украине $800 миллиардов на восстановление в рамках сделки. Об этом News.ru заявил политолог Малек Дудаков.

По его словам, подобные соглашения носят «фантастический характер». Никто не предоставит Украине $800 миллиардов, равно как и инвестиций, включая Европу и США, считает эксперт.

«Какие-то инвестиции, конечно, в итоге дойдут, в рамках абстрактного послевоенного восстановления страны, если оно будет реализовано. Но это не $800 млрд. Их стоит воспринимать как некий утешительный приз, причем абсолютно виртуальный для украинского общества», — заявил Дудаков.

Для Киева это возможность «подсластить пилюлю», поскольку мирное соглашение будет «очень суровым для Украины», констатировал эксперт. Республике обещают в виде утешительных призов либо деньги, либо членство в ЕС, либо гарантии США, хотя все прекрасно понимают, что «этого никогда не будет», считает политолог.

До этого британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Киев и Вашингтон планируют подписать соглашение «о процветании» для восстановления Украины. Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп собираются приехать на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, который пройдет с 19 по 23 января. Там, как ожидается, они встретятся и завершат согласование договора.

