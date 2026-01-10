Журналисты узнали о переносе саммита G7 во Франции

Франция перенесла саммит «Большой семерки», чтобы он не пересекся по датам с празднованием юбилея президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников, знакомых с планами G7.

«Франция отложит саммит G7 в этом году, чтобы избежать конфликта с мероприятием по смешанным единоборствам, запланированным в Белом доме 14 июня», — пишет издание.

4 июля Трамп на митинге в Айове заявил, что в Белом доме пройдет бой за звание чемпиона UFC. Это мероприятие должно быть включено в широкую программу America 250 — юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году.

29 августа президент UFC Дана Уайт заявил, что реализует идею Трампа провести турнир UFC в Белом доме. 6 октября Трамп заявил, что турнир пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день президенту США исполнится 80 лет.

Ранее президент Франции призвал избежать противопоставления БРИКС и G7.