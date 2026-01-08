Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В России оценили намерение Британии проводить операции на Украине

Капитан Дандыкин: британцы уже проводят сдерживающие операции на Украине
1st Lt. Mark Andries/U.S. Marine Corps/AP

Великобритания уже проводит «сдерживающие операции» на территории Украины. Об этом News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Англичане уже и сейчас проводят «сдерживающие» операции. Британские специалисты задействованы в диверсиях в Причерноморье и Очаково. Надо признаться, что у них достаточно подготовленный спецназ, который занимается диверсионными делами на грани терроризма. Мне кажется, они готовят украинских боевиков», — заявил Дандыкин.

При этом, по словам эксперта, вооруженные силы Британии испытывают кризис на флоте и в авиации из-за недостатка финансирования. Сегодня британцы «выступают заговорщиками, которые больше всего предлагают», а затем отходят в сторону, указал военный.

Дандыкин усомнился, что Лондон отправит «много военных» на Украину, поскольку население скептически относится к этому. А те, кто попадут на территорию республики, будут стараться находиться в тылу, подчеркнул он.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. При этом политик заметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях». Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», уточнил президент Франции.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27577147_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+