В России оценили намерение Британии проводить операции на Украине

Великобритания уже проводит «сдерживающие операции» на территории Украины. Об этом News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Англичане уже и сейчас проводят «сдерживающие» операции. Британские специалисты задействованы в диверсиях в Причерноморье и Очаково. Надо признаться, что у них достаточно подготовленный спецназ, который занимается диверсионными делами на грани терроризма. Мне кажется, они готовят украинских боевиков», — заявил Дандыкин.

При этом, по словам эксперта, вооруженные силы Британии испытывают кризис на флоте и в авиации из-за недостатка финансирования. Сегодня британцы «выступают заговорщиками, которые больше всего предлагают», а затем отходят в сторону, указал военный.

Дандыкин усомнился, что Лондон отправит «много военных» на Украину, поскольку население скептически относится к этому. А те, кто попадут на территорию республики, будут стараться находиться в тылу, подчеркнул он.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. При этом политик заметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях». Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», уточнил президент Франции.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.