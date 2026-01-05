Размер шрифта
США могли похитить Мадуро из-за его танцев

NYT: США могли провести операцию против Мадуро из-за его танцев
Evelyn Hockstein/Reuters

Решение администрации США о реализации силового сценария в отношении Венесуэлы было принято после того, как поведение президента страны Николаса Мадуро было расценено в Вашингтоне как игнорирование американских угроз. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, регулярные публичные выступления и демонстративная активность Мадуро в последние недели убедили часть команды тогдашнего президента Дональда Трампа в том, что венесуэльский лидер не воспринимает предупреждения США серьезно. Именно это, как утверждают собеседники NYT, стало одним из ключевых факторов, подтолкнувших Белый дом к демонстрации готовности перейти от слов к действиям.

Закрытые переговоры по этому вопросу, согласно сообщению, проходили с участием высокопоставленных представителей Совета национальной безопасности и Пентагона. Официально же администрация ограничивалась заявлениями о рассмотрении «всех вариантов», не раскрывая деталей.

Мнения международного сообщества об американской операции в Венесуэле, в результате которой был захвачен Николас Мадуро, разделились. Одни называют действия США концом международного права, другие полагают, что Дональд Трамп поступил «как лидер свободного мира». Как в мире оценивают действия Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о возможности повторного нападения на Венесуэлу. 

