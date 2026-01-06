El País указала на панический страх Евросоюза перед Трампом

Реакция Евросоюза на военную операцию США в Венесуэле и захват президента страны Николаса Мадуро свидетельствует о страхе объединения перед хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Такое мнение выразили в испанской газете El País.

Автор статьи считает, что ЕС снова оказался вне игры в один из тех моментов, которые определяют, чей голос звучит весомо на международной арене. В публикации обратили внимание, что руководство Евросоюза и 29 стран — членов только спустя почти два дня после событий в Венесуэле выпустили совместное заявление, в котором нет критики Вашингтона, а лишь призыв уважать международное право.

«[Эта ситуация] показывает, что союз панически боится противостоять ненасытному хозяину Белого дома», — отметил автор.

По версии газеты, приход Трампа к власти в США и его внешняя политика сделали из ЕС слишком слабого и робкого второстепенного игрока. В El País также указали на страх европейских стран окончательно потерять поддержку США для Украины.

Мнения международного сообщества о военной операции США в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент страны Николас Мадуро и его супруга, разделились. Одни называют действия главы Белого дома концом международного права, другие полагают, что Дональд Трамп поступил «как лидер свободного мира». Как в мире оценивают действия Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что США берут на себя управление Венесуэлой.