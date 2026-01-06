Бывший вице-премьер Сербии объяснил попытки Запада переписать историю

Попытки Запада пересмотреть итоги мировых войн и фундаментальных договоренностей создают прямую угрозу будущему Сербии и России. Об этом заявил ТАСС, заявил бывший вице-премьер республики, глава представительства Российского исторического общества (РИО) в Белграде Александр Вулин.

Он отметил, что важнейшей задачей РИО остается сохранить историю и не допустить попытки исказить прошлое.

«Истина о прошедших войнах, истина о нашем прошлом должна быть сохранена, если мы позволим изменить эту истину, мы тем самым оправдаем все то, что с нами происходит сегодня и что будет происходить в будущем», — добавил Вулин.

По его словам, Сербия и Россия уже пережили несколько волн ревизии истории, в том числе после Второй мировой войны, когда «побежденная Германия стала победителем, а победившие Советский Союз и Югославия были разрушены», — указал на искажение истории глава общества.

Следом за этим Запад попытался пересмотреть итоги Первой мировой войны, по которым Сербия, как и Россия, становились ответственными за ее начало, отметил Вулин.

Политик уверен, что следующим этапом может стать пересмотр решений Берлинского конгресса.

До этого Вулин отмечал, что Евросоюз предлагает Сербии предать Россию в обмен на евроинтеграцию, не обещая при этом никаких реальных выгод. По его словам, для давления на Сербию Евросоюз использует все средства.

Ранее Вучич объявил о планах усилить военные мощности Сербии.