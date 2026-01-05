Власти Германии прокомментировали слова Медведева о возможном похищении Мерца

Власти ФРГ осудили слова заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, который ранее высказался о возможном похищении канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

«Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы», — сказал заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Себастьян Хилле.

Накануне Медведев допустил гипотетический сценарий, при котором операцию захвата, которую США совершили в Венесуэле, проведут в отношении лидеров и других стран, в том числе канцлера Германии. По его словам, «похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале».

Зампред Совбеза также отметил: даже в ФРГ «есть за что преследовать» Мерца. Медведев считает, что этого политика не будет жалко в случае его захвата.

Ранее Медведев посоветовал Зеленскому «не расслабляться» после захвата Мадуро.