Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Власти Германии прокомментировали слова Медведева о возможном похищении Мерца

В кабмине ФРГ осудили слова Медведева о возможном похищении Мерца
Екатерина Штукина/РИА Новости

Власти ФРГ осудили слова заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, который ранее высказался о возможном похищении канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

«Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы», — сказал заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Себастьян Хилле.

Накануне Медведев допустил гипотетический сценарий, при котором операцию захвата, которую США совершили в Венесуэле, проведут в отношении лидеров и других стран, в том числе канцлера Германии. По его словам, «похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале».

Зампред Совбеза также отметил: даже в ФРГ «есть за что преследовать» Мерца. Медведев считает, что этого политика не будет жалко в случае его захвата.

Ранее Медведев посоветовал Зеленскому «не расслабляться» после захвата Мадуро.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27565933_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+