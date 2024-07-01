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Захарова обратила внимание на странности в отборе канадского омбудсмена

Захарова обратила внимание на то, что канадским омбудсменом стал антисемит

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что канадским омбудсменом стал антисемит. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Комментируя новость о том, что комиссар по правам человека провинции Юкон Бирджу Даттани был повышен до омбудсмена всей Канады, Захарова заявила, что он «антисемит. Настоящий, искренний до ужаса юдофоб». Цитаты заялений Даттани, подтверждающих это обвинение, она не привела.

«Еврейские организации страны в шоке. МИД Израиля, обычно остро реагирующий на анекдоты, танцы и песни с намеком на неуважение, молчит», — прокомментировала она реакцию общественности на назначение Даттани.

По ее словам, такое поведение является симптоматичным для Израиля.

«О чем тут можно говорить, если вице-премьером у Трюдо по-прежнему трудится Христя Фриланд, внучка-русофобка нацистского коллаборациониста Михаила Хомяка. Но зато с поддержкой Киева у режима Трюдо полный порядок», — резюмировала Захарова.

При этом 28 июня канадское издание The National Post писало, что три еврейских организации Канады потребовали отставки Даттани из-за его заявлений и связи с террористическими организациями.

До этого Россия закрыла въезд для 99 граждан Канады.

Ранее Захарова назвала сегрегацией отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО.

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