Токаев заявил о связях «специалистов по революциям» с беспорядками в Казахстане

Беспорядки в Казахстане в январе 2022 года прошли под кураторством специалистов по «революциям». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

в интервью газете «Туркестан».

«Зачинщики беспорядков под кураторством специалистов по «революциям» воспользовались решением Правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации. Затем была спровоцирована паника среди граждан, госслужащих...», — сказал Токаев, отметив, что ряд руководителей силовых структур «не выдержали экзамен на верность отечеству».

По его словам, особенно наглядно это проявилось в Алматы. В настоящее время некоторые «недалекие люди» несут «околесицу, сознательно обходя тему спасения государства от более масштабного гражданского хаоса с фатальными последствиями», добавил он.

Беспорядки начались 2 января в Жанаозене из-за резкого скачка цен на сжиженный газ, после чего быстро переросли в политические протесты и вооруженные столкновения по всей стране. На фоне этого в страну вводились миротворческие силы ОДКБ.

Ранее в Казахстане обезвредили группу религиозных радикалов.