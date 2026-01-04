Размер шрифта
Эксперт объяснил, как Мадуро унизил США своей реакцией на задержание

Психиатр Шуров: Мадуро унизил США своей реакцией на задержание
Paul Mauro/X

Поведение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, попавшего в американскую тюрьму, является примером психологической бравады. Об этом в интервью для aif.ru заявил врач-психиатр Василий Шуров.

Эксперт прокомментировал видеозапись, на которой задержанный лидер Венесуэлы, находясь в наручниках в управлении по борьбе с наркотиками в Манхэттене, спокойно обращается к камере со словами: «Доброй ночи, счастливого Нового года».

«Здесь в чистом виде элемент бравады. Человек обесценивает то, что с ним сделали. Конечно, американцам было бы важно, чтобы Мадуро плакал, трясся. А он, наоборот, показывает, что у него все хорошо», — заявил Шуров.

По словам психиатра, такая реакция является классическим способом обесценить противника.

Накануне Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Ранее стало известно, когда Мадуро предстанет перед судом. 

