Новости политики

В Германии в 2025 году значительно снизилось число прошений об убежище

Bild: число заявлений на убежище в Германии в 2025 году сократилось на треть
Frank May/picture alliance/Global Look Press

В 2025 году общее число заявлений о предоставлении убежища в Германии сократилось примерно на треть по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные министерства внутренних дел ФРГ.

По информации издания, количество всех запросов — первичных и последующих — уменьшилось с 250 945 до 168 543, что составляет снижение на 32,8%. Число первичных прошений, поданных мигрантами, обращающимися за защитой впервые, сократилось на 51% — с 229 тыс. до 113 тыс.

В МВД Германии отмечают несколько факторов, повлиявших на снижение числа заявлений: изменения в миграционной политике, увеличение числа отказов на границе, замедление процесса воссоединения семей, отмена ускоренной натурализации и уменьшение «притягивающих факторов» для миграции. Наибольшее количество заявлений в 2025 году поступило из Афганистана (59,2 тыс.), Сирии (23,1 тыс.) и Турции (13,8 тыс.).

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт подчеркнул, что Германия посылает миру ясный сигнал о том, что миграционная политика страны и Европы изменилась: лица, не имеющие права на защиту, не должны приезжать, а нарушители закона должны покидать страну.

В декабре телеканал ZDF сообщил со ссылкой на Добриндта, что Германия с 2026 года больше не будет принимать просителей убежища из других стран ЕС в рамках механизма солидарности.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта ЕС.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025)

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

