Новости политики

Экс-глава МИД Австрии заявила, что Трамп остановил только один конфликт

Кнайсль: Трамп смог разрешить только конфликт между Арменией и Азербайджаном
Максим Блинов/РИА Новости

Бывшая министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что президент США Дональд Трамп пока остановил только один конфликт — между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конфликт между ними (между Арменией и Азербайджаном. — «Газета.Ru») — единственный, где сейчас нет кровопролития. Его также решил Трамп, была большая встреча в Белом доме... Если мы хотим поместить этот конфликт на позитивную сторону весов, то можем сказать, что да, здесь хотя бы нет боевых действий, в этом случае все работает», — отметила Кнайсль.

Она уточнила, что конфликт между Таиландом и Камбоджей вновь обострился после слов Трампа о мирной сделке. При этом в конфликте между Израилем и сектором Газа никак не удается перейти ко второму этапу плана Трампа из 20 пунктов.

4 января Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что изначально считал украинский конфликт «самым легким», но это оказалось не так.

Ранее Европе предрекли третью мировую войну.

