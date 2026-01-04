Экс-глава МИД Австрии заявила, что Трамп остановил только один конфликт

Бывшая министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что президент США Дональд Трамп пока остановил только один конфликт — между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конфликт между ними (между Арменией и Азербайджаном. — «Газета.Ru») — единственный, где сейчас нет кровопролития. Его также решил Трамп, была большая встреча в Белом доме... Если мы хотим поместить этот конфликт на позитивную сторону весов, то можем сказать, что да, здесь хотя бы нет боевых действий, в этом случае все работает», — отметила Кнайсль.

Она уточнила, что конфликт между Таиландом и Камбоджей вновь обострился после слов Трампа о мирной сделке. При этом в конфликте между Израилем и сектором Газа никак не удается перейти ко второму этапу плана Трампа из 20 пунктов.

4 января Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что изначально считал украинский конфликт «самым легким», но это оказалось не так.

