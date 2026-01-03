Размер шрифта
Трамп сравнил операцию в Каракасе с ударом по Сулеймани

Трамп: операцию в Венесуэле можно сравнить с ударом по Сулеймани
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел Белый дом, сравнил операцию в Каракасе с ударом по иранскому генералу Касему Сулеймани, назвав ее одной из самых впечатляющих в истории США.

«Это была одна из самых впечатляющих, эффективных и мощных демонстраций американской военной мощи и профессионализма в американской истории. И если задуматься, у нас были и другие успешные операции, такие как нападение на Сулеймани», — сказал Трамп.

3 января 2026 года Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

3 января 2020 года во время первого президентского срока Трампа американские военные провели операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Это привело к эскалации американо-иранского противостояния: через несколько дней после ликвидации Сулеймани Иран нанес ответный удар по двум военным объектам США в Ираке.

Ранее в Госдуме заявили, что причиной нападения США на Венесуэлу стала нефть.

