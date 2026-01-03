Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп опубликовал первое фото Мадуро после задержания

Трамп показал фото захваченного Мадуро
realDonaldTrump/truthsocial

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал первую фотографию венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Глава Белого дома написал, что президент Венесуэлы находится на борту корабля USS Iwo Jima.

Мадуро одет в серый спортивный костюм и черную маску. Также у него на голове наушники. Видимо, это все используется для того, чтобы венесуэльский лидер не смог понять, где он находится.

Незадолго до этого Дональд Трамп заявил, что США после захвата Николаса Мадуро будут участвовать в решении вопроса будущего латиноамериканской республики.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Глава Белого дома после этого заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, где приземлится американский самолет с Мадуро на борту.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27555463_rnd_4",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+