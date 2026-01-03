Трамп опубликовал первое фото Мадуро после задержания

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал первую фотографию венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Глава Белого дома написал, что президент Венесуэлы находится на борту корабля USS Iwo Jima.

Мадуро одет в серый спортивный костюм и черную маску. Также у него на голове наушники. Видимо, это все используется для того, чтобы венесуэльский лидер не смог понять, где он находится.

Незадолго до этого Дональд Трамп заявил, что США после захвата Николаса Мадуро будут участвовать в решении вопроса будущего латиноамериканской республики.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Глава Белого дома после этого заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

