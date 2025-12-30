Размер шрифта
Новости политики

Песков раскрыл детали о подготовке Путина к новогоднему поздравлению россиян

Песков не рассказал, где Путин будет говорить новогоднее поздравление
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, где будет проводиться эфир с обращением президента.

«Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом», — заявил Песков.

При этом место проведения эфира представитель Кремля не назвал.

В прошлом году Путин традиционно озвучил новогоднее поздравление на фоне Кремля. Первыми зрителями обращения стали жители Камчатки и Чукотки, которые увидели поздравление на девять часов раньше, чем в Москве. В преддверии полуночи по местному времени новогоднее обращение Путина транслировалось во всех часовых поясах страны.

Обращение длилось 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких за все время его президентства. Путин заявил, что России еще немало предстоит сделать, однако уже сейчас граждане могут по праву гордиться достижениями. Упомянул в своей речи глава государства и военных, назвав их подлинными героями.

В 2022 году, когда началась специальная военная операция (СВО), президент выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении военнослужащих.

Ранее Трамп поздравил Путина с Новым годом и пожелал россиянам счастья. 

