В Кремле отреагировали на рождественское видеообращение Зеленского

Песков задумался, может ли Зеленский адекватно решать вопросы урегулирования
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Кремль задался вопросом, способен ли украинский лидер Владимир Зеленский принимать адекватные решения в рамках политико-дипломатического урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать рождественское обращение Зеленского.

«Хочется задаться вопросом, способен ли он (украинский лидер — «Газета.Ru») принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков.

24 декабря Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что все жители Украины в этот день желают, чтобы «одного человека» не стало. При этом глава государства не стал уточнять, о ком именно он говорит.

Также украинский лидер назвал россиян «безбожниками». Зеленский дал гражданам РФ такую характеристику из-за ударов по территории Украины. Как отметил Зеленский, россияне якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим» в целом.

Ранее Зеленский раскрыл полное содержание мирного плана по Украине.

