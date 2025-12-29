Размер шрифта
Умеров назвал дату возможной новой встречи Зеленского и Трампа

Умеров: Киев рассчитывает на встречу Зеленского и Трампа в январе в Вашингтоне
Jonathan Ernst/Reuters

Киев рассчитывает, что в январе состоится новая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.

Он отметил, что 28 декабря во Флориде прошла важная встреча лидеров двух государств в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта. В завершении переговоров стороны договорились о продолжении консультаций и подготовке следующих этапов диалога, сказал Умеров.

«В частности, встреч на уровне лидеров в Вашингтоне в январе», — уточнил он.

28 декабря во Флориде прошла четвертая за этот год встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, на которой они обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине. По итогам этих переговоров украинский лидер заявил, что мирный план согласован на 90%. Однако сторонам не удалось договориться по ключевым вопросам договора, в том числе территориальным уступкам и будущем Донбасса.

В свою очередь Трамп заявил, что понимает нежелание России соглашаться на временное прекращение огня из опасений, что без окончательного урегулирования боевые действия могут возобновиться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией.

