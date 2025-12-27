Названы победители антипремий 2025 года среди политиков

Европейское издание Politico опубликовало список лауреатов антипремий за 2025 год. В него вошли экс-президент Франции Николя Саркози, президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саркози получил антипремию за «стойкость в тюрьме». В издании напомнили, что он провел за решеткой 20 дней и позднее выпустил книгу «Дневник одного заключенного» объемом 216 страниц. Politico отметило, что при таком сроке заключения на каждый день приходится примерно по 11 страниц текста.

Президент США Дональд Трамп стал лауреатом антипремии, связанной с использованием искусственного интеллекта. Издание указало, что он публиковал и распространял в соцсетях сгенерированные ИИ видео. В одном из них Трамп изображен летящим на истребителе с подписью «Король Трамп», при этом на протестующих сбрасывается грязь. Антипремию вместе с ним получила президент Ирландии Кэтрин Коннолли — из-за дипфейк-видео, появившегося в сети перед выборами, где она якобы объявляла о выходе из президентской гонки. Politico также напомнило, что Трамп ранее размещал дипфейки с лидерами демократического меньшинства в конгрессе США Чаком Шумером и Хакимом Джеффрисом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила антипремию за попытки противостоять пошлинам Трампа. В издании указали, что ей не удалось предотвратить введение тарифов, хотя их итоговый уровень оказался ниже изначально заявленных 30% и составил 15% для большей части импорта из ЕС.

Кроме того, антипремию «Титаник» за масштабные, но нереализованные идеи присудили проекту моста через Мессинский пролив в Италии, строительство которого обсуждается уже много лет. Награду «дежавю» за затянувшиеся дорожные работы получило кольцо Робера Шумана в Брюсселе, реконструкция которого до сих пор не завершена.

