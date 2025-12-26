Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

«Нарушил все каноны»: священик о рождественском обращении Зеленского

Священик Колотвин: Зеленский нарушил все каноны Рождества в своем обращении
Президент Украины Владимир Зеленский во время рождественского обращения
Ukrainian Presidential Press Service

Священник, миссионер Стахий Колотвин в беседе с Life прокомментировал рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он пожелал кончины «одному человеку».

По словам собеседника издания, украинский лидер нарушил все рождественские традиции, поскольку это праздник жизни.

«Можно сказать, что свое атеистическое внутреннее убеждение он сочетает с жесткими антихристианскими действиями, из которых данное поздравление ничуть не выбивается из общего фона, а, наоборот, ярко иллюстрирует его позицию», — сказал Колотвин.

Предавать Зеленского анафеме необходимости нет, так как от Церкви отлучают только тех, кто отождествляет себя с ней, добавил он.

24 декабря Зеленский выложил в Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что «все украинцы в этот день желают смерти одному человеку». Кому именно, он не уточнил.

Кроме того, в своей речи политик назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по Украине. По его словам, жители РФ якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».

Ранее стало известно, что обсуждали Зеленский и папа Римский.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510061_rnd_2",
    "video_id": "record::0ea49987-8463-4cf7-8f0e-10ed24c03583"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+