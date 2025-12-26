«Нарушил все каноны»: священик о рождественском обращении Зеленского

Священник, миссионер Стахий Колотвин в беседе с Life прокомментировал рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он пожелал кончины «одному человеку».

По словам собеседника издания, украинский лидер нарушил все рождественские традиции, поскольку это праздник жизни.

«Можно сказать, что свое атеистическое внутреннее убеждение он сочетает с жесткими антихристианскими действиями, из которых данное поздравление ничуть не выбивается из общего фона, а, наоборот, ярко иллюстрирует его позицию», — сказал Колотвин.

Предавать Зеленского анафеме необходимости нет, так как от Церкви отлучают только тех, кто отождествляет себя с ней, добавил он.

24 декабря Зеленский выложил в Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что «все украинцы в этот день желают смерти одному человеку». Кому именно, он не уточнил.

Кроме того, в своей речи политик назвал россиян «безбожниками» из-за ударов по Украине. По его словам, жители РФ якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим».

Ранее стало известно, что обсуждали Зеленский и папа Римский.