Рождественскую речь Зеленского назвали сатанинской

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе назвал сатанистской рождественскую речь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

«В видеообращении Зеленского по случаю католического Рождества особенно отчетливо проступило сатанистское рыло главаря киевского режима. Вот уж действительно черт из табакерки: выскочил и нагадил. Библия называет дьявола отцом лжи и человекоубийцей от начала. Таковы и его слуги», — сказал он.

24 декабря Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале рождественское видеопоздравление. В нем он заявил, что все жители Украины в этот день желают, чтобы «одного человека» не стало. При этом глава государства не стал уточнять, о ком именно он говорит.

Также украинский лидер назвал россиян «безбожниками». Зеленский дал гражданам РФ такую характеристику из-за ударов по территории Украины. Как отметил Зеленский, россияне якобы не имеют ничего общего с христианством и «чем-то человеческим» в целом.

