Подготовкой детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) занимались в Федеральном бюро расследований США. Об этом ТАСС заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, несмотря на то, что в организацию вложили много средств, а сотрудники НАБУ прошли подготовку в ФБР, «выхлоп» от работы этой структуры был минимальный. Прозоров отметил, что еще в 2020 году США выделили на деятельность НАБУ около $23 млн (почти 2 млрд рублей), при этом конфискации по уголовным делам, которые НАБУ отправляло в суд, были в 10 раз меньше.

» <...> после «майдана», когда стало ясно, что власть на Украине полностью подконтрольна США, и коррупция становится на Украине уже идеологией, Соединенные Штаты Америки предприняли колоссальные усилия по созданию параллельной вертикали правоохранительной системы», — рассказал Прозоров, подчеркнув, что НАБУ — это в целом проект США, поэтому американцы не позволяют украинским властям как-то воздействовать на сотрудников бюро.

