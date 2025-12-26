На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прозоров заявил, что детективов НАБУ готовили в ФБР

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: детективов НАБУ обучали в ФБР
true
true
true
close
Национальное антикоррупционное бюро Украины

Подготовкой детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) занимались в Федеральном бюро расследований США. Об этом ТАСС заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, несмотря на то, что в организацию вложили много средств, а сотрудники НАБУ прошли подготовку в ФБР, «выхлоп» от работы этой структуры был минимальный. Прозоров отметил, что еще в 2020 году США выделили на деятельность НАБУ около $23 млн (почти 2 млрд рублей), при этом конфискации по уголовным делам, которые НАБУ отправляло в суд, были в 10 раз меньше.

» <...> после «майдана», когда стало ясно, что власть на Украине полностью подконтрольна США, и коррупция становится на Украине уже идеологией, Соединенные Штаты Америки предприняли колоссальные усилия по созданию параллельной вертикали правоохранительной системы», — рассказал Прозоров, подчеркнув, что НАБУ — это в целом проект США, поэтому американцы не позволяют украинским властям как-то воздействовать на сотрудников бюро.

Ранее Прозоров предположил, что Ермак может сдать все свое окружение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами