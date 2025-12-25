В Армении запретят информацию, направленную на вмешательство в жизнь страны

Власти Армении разрабатывают меры по предотвращению распространения через иностранные каналы контента, который может быть истолкован как вмешательство во внутриполитические процессы страны. Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Айрапетяна, правительство одобрило предложенные министерством изменения в закон «Об аудиовизуальных СМИ» на заседании, состоявшемся 25 декабря.

«Проект предлагает пересмотреть и уточнить запреты на злоупотребление аудиовизуальными программами, определив более конкретные случаи их применения. В частности, закон запретит распространение контента, направленного на насильственное свержение конституционного строя, пропагандирующего войну, насилие и жестокость или преследующего аналогичные цели», – сообщил министр.

Он также отметил, что поправки устанавливают правовую основу, критерии и процедуры для приостановления или аннулирования лицензий сетевых операторов, а также содержит новую статью, регламентирующую процесс приостановки и аннулирования лицензий.

Ранее в Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал.