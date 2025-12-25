На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Армении запретят информацию, направленную на вмешательство в жизнь страны

В Армении запретят контент, направленный на свержение конституционного строя
Sergei Grits/AP

Власти Армении разрабатывают меры по предотвращению распространения через иностранные каналы контента, который может быть истолкован как вмешательство во внутриполитические процессы страны. Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Айрапетяна, правительство одобрило предложенные министерством изменения в закон «Об аудиовизуальных СМИ» на заседании, состоявшемся 25 декабря.

«Проект предлагает пересмотреть и уточнить запреты на злоупотребление аудиовизуальными программами, определив более конкретные случаи их применения. В частности, закон запретит распространение контента, направленного на насильственное свержение конституционного строя, пропагандирующего войну, насилие и жестокость или преследующего аналогичные цели», – сообщил министр.

Он также отметил, что поправки устанавливают правовую основу, критерии и процедуры для приостановления или аннулирования лицензий сетевых операторов, а также содержит новую статью, регламентирующую процесс приостановки и аннулирования лицензий.

Ранее в Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал.

