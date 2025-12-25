На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Индия строит дороги, туннели и взлетно-посадочные полосы в Гималаях

WSJ: Индия строит коммуникации в Гималаях, готовясь к конфликту с Китаем
Reuters

Индия наращивает темпы строительства дорог, туннелей и взлетно-посадочных полос в Гималаях, готовясь к потенциальному конфликту с Китаем. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Китай на протяжении десятилетий активно развивал дорожную сеть в приграничных районах, в то время как Индия уделяла недостаточно внимания развитию инфраструктуры, необходимой для оперативного перемещения войск в собственных горных приграничных областях.

По словам экспертов, во время пограничных столкновений в 2020 году, когда индийские и китайские солдаты на высоте 4200 метров сошлись в рукопашной схватке, используя импровизированное оружие, Китай имел возможность перебросить подкрепление в течение нескольких часов. Индийской армии потребовалось бы около недели для переброски подкреплений из-за плохого состояния дорог и их недостаточной протяженности. Именно тогда Индия осознала необходимость развития инфраструктуры в этом стратегически важном регионе.

Ранее отношения России, Китая и Индии назвали ключевыми для стабильности в мире.

