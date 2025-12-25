На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Украины обратился к миру из-за действий России

Глава МИД Украины Сибига призвал мир усилить давление на Россию
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х призвал мир «действовать», усилив давление на Россию и передав Киеву необходимые средства, в том числе системы ПВО.

Таким образом министр прокомментировал последние удары ВС РФ по территории Украины. Он в очередной раз обвинил Россию в ударах по инфраструктуре республики. Сибига призвал «мир действовать», усилив «давление» на Москву и укрепив средства для «защиты Украины и ее народа, включая противовоздушную оборону».

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками по военным предприятиям Украины .

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме оценили вероятность прекращения огня на Украине «сегодня-завтра».

