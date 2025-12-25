На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков ответил на вопрос, знакомы ли в Кремле с мирным планом Зеленского

Песков: Кремль анализирует мирный план по Украине, переданный Путину Дмитриевым
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

В Кремле анализируют материалы по урегулированию конфликта на Украине, который передал глава РФПИ Кирилл Дмитриев президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«По плану (мирного урегулирования. — «Газета.Ru») занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с мирным планом президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, общение с американцами продолжится на основе решений, принятый главой государства по итогам анализа документов.

Накануне Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который сейчас обсуждают Киев, Вашингтон и Москва. По его словам, документ состоит из 20 пунктов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого Песков отказался раскрывать подробности прошедших в Майями переговоров между РФ и США. Также он отказался обсуждать детали мирного плана, который Дмитриев привез в Москву. На вопрос журналиста, правда ли, что в списке предложений по мирному урегулированию больше нет пункта о членстве Украины в НАТО, Песков отвечать не стал. Он заявил о нецелесообразности обсуждать эту тему через СМИ. Песков лишь уточнил, что представитель России на переговорах с США «имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах».

Ранее Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами