Песков ответил на вопрос, знакомы ли в Кремле с мирным планом Зеленского

В Кремле анализируют материалы по урегулированию конфликта на Украине, который передал глава РФПИ Кирилл Дмитриев президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«По плану (мирного урегулирования. — «Газета.Ru») занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев», — сообщил Песков, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с мирным планом президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, общение с американцами продолжится на основе решений, принятый главой государства по итогам анализа документов.

Накануне Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который сейчас обсуждают Киев, Вашингтон и Москва. По его словам, документ состоит из 20 пунктов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого Песков отказался раскрывать подробности прошедших в Майями переговоров между РФ и США. Также он отказался обсуждать детали мирного плана, который Дмитриев привез в Москву. На вопрос журналиста, правда ли, что в списке предложений по мирному урегулированию больше нет пункта о членстве Украины в НАТО, Песков отвечать не стал. Он заявил о нецелесообразности обсуждать эту тему через СМИ. Песков лишь уточнил, что представитель России на переговорах с США «имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах».

Ранее Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу.