В России предсказали начало противостояния между США и Евросоюзом

Политолог Топорнин: между США и Европой началась списочная война
Американские санкции, введенные против европейских чиновников и общественников, вызвали обеспокоенность и волну недовольства в Европе, которая может привести к ответным действиям ЕС против США. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Конечно, реакция европейских чиновников и политиков на введенные Соединенными Штатами санкции была резко отрицательной. В отношениях между многолетними партнерами — это нечто из ряда вон выходящее, такого никогда не было, а потому думаю, что европейцы пребывают в некотором недоумении. Однако я совершенно не исключаю, что европейские политики предпримут зеркальные действия против США и могут ввести санкции», — сказал политолог.

По его мнению, отношения между Европой и Штатами сильно испортились после прихода администрации Дональда Трампа и вряд ли вернутся в прежнюю колею, пока в Белом доме остаются республиканцы.

«Я бы сказал, что между Вашингтоном и европейскими столицами началась списочная война. Ответные санкции, скорее всего, последуют, а вот прежней идиллии в отношениях точно не стоит ждать», — заключил Топорнин.

Госдеп США обвинил Европу в цензуре и ввел санкции против ответственных за это чиновников и общественников. Въезд в страну был запрещен пяти европейцам: бывшему еврокомиссару Тьерри Бретону; главе британской НКО «Центр противодействия цифровой ненависти» Имрану Ахмеду; главе британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд; руководителям немецкой организации HateAid Жозефине Балон и Анне-Лене фон Ходенберг.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что подобное решение США «неприемлемо и является попыткой посягнуть на суверенитет Европы».

Ранее в России увидели британский след в произошедших в Москве взрывах.

