«Маленький врунчик»: Зеленскому ответили на слова об ударах «Фламинго» по России

Посол Долгов: Зеленский мог соврать, заявляя об ударах ракетами по России
Annegret Hilse/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, заявляя об ударах ракетами «Фламинго» по России, просто хочет поднять свой рейтинг, при этом Киев не может предоставить никаких доказательств таким заявлениям. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный полномочный посол России Константин Долгов.

«Понятно, что это попытки каким-то образом поднять свой рейтинг, рейтинг киевского режима в глазах спонсоров. Он денег сейчас не получает столько, сколько хотел бы, оружия не получает столько, сколько хотел бы, потому что в первую очередь мы не даем это делать: бьем по соответствующей инфраструктуре», — подчеркнул он.

По словам Долгова, подобными заявлениями власти Украины стремятся «агонию свою продлить».

Кроме того, указал посол, у украинской стороны после заявлений об ударах ракетами «Фламинго» по России нет никаких подтверждений объективного контроля, а это значит, что слова Зеленского остаются бездоказательными.

«Где подтверждение этим словам про «Фламинго»? Где подтверждение? Где данные объективного контроля?» — задался вопросом собеседник.

Подобного рода заявления Киева ни о чем не говорят, отметил Долгов, подчеркнув, что удары ракетами «Фламинго», даже если они имели место, никак не смогут повлиять на ход военной кампании России на Украине.

Посол допустил, что слова Зеленского о «Фламинго» могут быть простым враньем, ориентированным на западную аудиторию. Американцы при этом, считает Долгов, с помощью спутников имеют возможность проверить объективную обстановку на поле боя, в том числе ситуацию со сбитием украинских ракет, летящих в сторону России.

«Американцы там секут, конечно, спутников секут. Они себе какую-то картину относительно полную имеют относительно того, что реально происходит. И поэтому, собственно, и отношение к Зеленскому такое со стороны администрации (президента США Дональда. – «Газета.Ru») Трампа. Уничижительное отношение, потому что врунчик, врунчик, маленький врунчик», — подчеркнул Долгов.

Как писало украинское издание «Страна», 24 декабря Зеленский заявил, что Украина недавно выпустила пять ракет «Фламинго» по России. Одна поразила цель, четыре перехватила российская ПВО.

Ранее Зеленский предложил замену для Рождества Христова 7 января.

