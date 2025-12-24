На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали о сигналах, которые Зеленский посылает Москве

Политолог Безпалько: Зеленский словами о военном положении послал России сигнал
Александр Кряжев/РИА Новости

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о нежелании отменить военное положение на Украине в случае прекращения огня говорит о том, что президент не стремится к выборам, выражая готовность продолжать вооруженный конфликт с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«На фоне опубликованного украинскими средствами массовой информации «мирного плана» подобного рода заявления звучат еще более убедительно в том смысле, что Зеленский никакого реального мирного урегулирования и изменения статус-кво не хочет», — подчеркнул эксперт.

По словам Безпалько, нежелание Зеленского отменить военное положение на Украине говорит о том, что он в реальности не стремится к выборам.

Как отметил политолог, отсутствие стремления со стороны Зеленского отменять мобилизацию даже после урегулирования конфликта на Украине четко свидетельствует о желании Киева продолжить военную конфронтацию с Россией.

Безпалько добавил, что соответствующее заявление украинского лидера можно считать сигналом Москве о нежелании мирного урегулирования конфликта.

24 декабря украинское агентство «Укринформ» передавало, что Зеленский не отменит военное положение в случае завершения конфликта.

Украинский лидер также не исключил, что мобилизацию на Украине не отменят даже в случае соглашения по урегулированию.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
