В России рассказали о сигналах, которые Зеленский посылает Москве

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о нежелании отменить военное положение на Украине в случае прекращения огня говорит о том, что президент не стремится к выборам, выражая готовность продолжать вооруженный конфликт с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

«На фоне опубликованного украинскими средствами массовой информации «мирного плана» подобного рода заявления звучат еще более убедительно в том смысле, что Зеленский никакого реального мирного урегулирования и изменения статус-кво не хочет», — подчеркнул эксперт.

По словам Безпалько, нежелание Зеленского отменить военное положение на Украине говорит о том, что он в реальности не стремится к выборам.

Как отметил политолог, отсутствие стремления со стороны Зеленского отменять мобилизацию даже после урегулирования конфликта на Украине четко свидетельствует о желании Киева продолжить военную конфронтацию с Россией.

Безпалько добавил, что соответствующее заявление украинского лидера можно считать сигналом Москве о нежелании мирного урегулирования конфликта.

24 декабря украинское агентство «Укринформ» передавало, что Зеленский не отменит военное положение в случае завершения конфликта.

Украинский лидер также не исключил, что мобилизацию на Украине не отменят даже в случае соглашения по урегулированию.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.