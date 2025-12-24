На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Катастрофические последствия»: ядерщик раскрыл, что будет при обрушении саркофага ЧАЭС

Ядерщик Кузнецов предупредил о последствиях обрушения саркофага на ЧАЭС
РИА Новости

В случае разрушения защитного саркофага на Чернобыльской АЭС возможен выход радиоактивных веществ с «катастрофическими последствиями», при этом Украина сама может устроить такую провокацию, обвинив в этом Россию. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора, доктор технических наук Владимир Кузнецов.

«В условиях вот поражения, да, возможен выход радиоактивных веществ в окружающую среду с самыми большими и катастрофическими последствиями», — подчеркнул эксперт.

По словам Кузнецова, при этом сложно говорить о деталях конкретных последствий внешнего воздействия на саркофаг ЧАЭС с его последующим потенциальным разрушением.

«Сказать вам четко, где, в какой точке будет какая будет мощность дозы (радиации. – «Газета.Ru»)… Не знаю, и никто вам об этом не скажет ничего», — отметил специалист.

Кузнецов не исключил, что Украина сама может организовать провокацию с возможным разрушением саркофага Чернобыльской АЭС, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию.

При этом ликвидировать последствия новой аварии на объекте, указал доктор технических наук, будет некому, поскольку на Украине сейчас нет ни одного высшего учебного заведения, которое бы готовило специалистов-атомщиков.

Кроме того, Киев разорвал все контракты с Курчатовским институтом, а также с ОКБ «Гидропресс», которые являются основными институтами в атомной сфере, напомнил собеседник.

Европейские специалисты, с точки зрения Кузнецова, также не будут заинтересованы в ликвидации последствий потенциальной провокации.

Эксперт также высказал мнение, что заявление директора Чернобыльской атомной электростанции Сергея Тараканова о возможном обрушении саркофага стало очередной «страшилкой» Киева для того, чтобы отвлечь население от потенциальных выборов президента на Украине и в очередной раз обрушиться с обвинениями в адрес России.

23 декабря Тараканов заявил, что саркофаг ЧАЭС может разрушиться в случае нового удара.

По его словам, если ракета или беспилотник попадут в саркофаг или упадут где-то рядом с ним, это «вызовет мини-землетрясение в районе».

Ранее на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут.

