На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров прокомментировал заявление Трампа о необходимости выборов на Украине

Лавров: заявление о выборах на Украине ставит вопрос, как их будут оркестровать
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что это заявление главы Белого дома порожает вопрос, как Запад будет их «оркестровать».

«Но само напоминание: народ тебя уже избрал на определенный срок и пора честь знать либо попросить народ вновь высказать о тебе свое отношение», — добавил министр.

9 декабря Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский и заочно подискутировали о необходимости проведения на Украине выборов президента. Американский лидер выразил мнение, что сделать это давно пора, Зеленский в ответ заявил, что он готов, но только при определенных условиях. По его словам, «есть два вопроса»: безопасность и законность.

Политик отметил, что нужно понимать, как провести выборы «под ударами, под ракетами» и как организовать голосование находящихся на фронте военных. Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее в Кремле напомнили слова Путина о выборах на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами