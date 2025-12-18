Лавров прокомментировал заявление Трампа о необходимости выборов на Украине

Лавров: заявление о выборах на Украине ставит вопрос, как их будут оркестровать

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что это заявление главы Белого дома порожает вопрос, как Запад будет их «оркестровать».

«Но само напоминание: народ тебя уже избрал на определенный срок и пора честь знать либо попросить народ вновь высказать о тебе свое отношение», — добавил министр.

9 декабря Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский и заочно подискутировали о необходимости проведения на Украине выборов президента. Американский лидер выразил мнение, что сделать это давно пора, Зеленский в ответ заявил, что он готов, но только при определенных условиях. По его словам, «есть два вопроса»: безопасность и законность.

Политик отметил, что нужно понимать, как провести выборы «под ударами, под ракетами» и как организовать голосование находящихся на фронте военных. Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее в Кремле напомнили слова Путина о выборах на Украине.