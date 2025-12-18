Немецкий политик высказался о санкциях ЕС против Международного движения русофилов

Запрет Международного движения русофилов, говорящего о мире, дружбе и взаимопонимании, наглядно демонстрирует сегодняшние настроения европейских элит. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал немецкий политик, председатель исполнительного бюро этой организации Вальдемар Гердт.

Он рассказал, что, выступая в Германии, всего одним вопросом о России заставляет весь зал замолчать.

«А вы можете мне объяснить, за что вы не любите русских?» И сразу повисает тишина в зале. А я добавляю: «Я вам объясню, за что я их люблю». И дискуссия начинает принимать совершенно другой оборот. Люди начинают задумываться, понимать: а правда, а что это, мол, в нас такое посеяла пропаганда, что это за промывание мозгов с самого детства?», — поделился Гердт.

В этом как раз и заключается миссия движения, подчеркнул он.

15 декабря министры иностранных дел Евросоюза приняли санкции в отношении 14 физических лиц и организаций в рамках режима противодействия гибридным угрозам со стороны России.

Под ограничения попали декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, а также Международное движение русофилов.

Кроме того, ЕС впервые ввел санкции в отношении гражданина США — бывшего помощника шерифа штата Флорида, которого в Брюсселе обвинили в поддержке России в социальных сетях.

Ранее МИД РФ призвал Болгарию отказаться от преследований «Русофилов».