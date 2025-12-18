На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Немецкий политик высказался о санкциях ЕС против Международного движения русофилов

Политик Гердт: санкции против МДР отражают настроение элиты в Евросоюзе
true
true
true
close
Shutterstock

Запрет Международного движения русофилов, говорящего о мире, дружбе и взаимопонимании, наглядно демонстрирует сегодняшние настроения европейских элит. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал немецкий политик, председатель исполнительного бюро этой организации Вальдемар Гердт.

Он рассказал, что, выступая в Германии, всего одним вопросом о России заставляет весь зал замолчать.

«А вы можете мне объяснить, за что вы не любите русских?» И сразу повисает тишина в зале. А я добавляю: «Я вам объясню, за что я их люблю». И дискуссия начинает принимать совершенно другой оборот. Люди начинают задумываться, понимать: а правда, а что это, мол, в нас такое посеяла пропаганда, что это за промывание мозгов с самого детства?», — поделился Гердт.

В этом как раз и заключается миссия движения, подчеркнул он.

15 декабря министры иностранных дел Евросоюза приняли санкции в отношении 14 физических лиц и организаций в рамках режима противодействия гибридным угрозам со стороны России.

Под ограничения попали декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, а также Международное движение русофилов.

Кроме того, ЕС впервые ввел санкции в отношении гражданина США — бывшего помощника шерифа штата Флорида, которого в Брюсселе обвинили в поддержке России в социальных сетях.

Ранее МИД РФ призвал Болгарию отказаться от преследований «Русофилов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами