МИД призвал Болгарию отказаться от преследований «Русофилов»

Россия призывает власти Болгарии прекратить преследование представителей движения «Русофилы». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя арест в Пловдиве председателя местного подразделения движения Златомира Девленского, дипломат напомнила, что его взяли под стражу по подозрению в подстрекательстве к разглашению государственной тайны.

«Бездоказательные обвинения в шпионаже уже выдвигались против активистов национального движения «Русофилы», — подчеркнула представитель российского МИД.

Захарова указала, что Россия призывает болгарские власти «оставаться в рамках правового поля» и отказаться от преследования своих граждан.

Златомира Девленского задержали рано утром в понедельник, 9 июля, в его собственном доме. Мужчину подозревают в утечке секретной информации.

Позднее его выпустили под залог в размере пять тысяч левов (около 2,5 тысячи евро). Девленскому грозит до восьми лет тюремного заключения.

После задержания Девленского, на допрос в ДАНС (болгарская контрразведка) вызвали заместителя председателя данной общественной организации Асена Асенова. Его допрашивали за то, что в марте текущего года он посещал Крым и там якобы выражался «языком ненависти».

Ранее задержали сотрудника МВД Болгарии по подозрению в сотрудничестве с Россией.