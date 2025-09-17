Американские компании инвестируют десятки миллиардов в Британию

Великобритания и США согласовали к визиту в Лондон американского лидера Дональда Трампа соглашение о технологическом сотрудничестве, ориентированное на развитие наиболее быстрорастущих технологий. Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.

«Ведущие американские технологические компании и компании в сфере искусственного интеллекта, такие как Microsoft, NVIDIA, Google, OpenAI и CoreWeave, выделяют в общей сложности £31 млрд ($42 млрд) на развитие в Великобритании инфраструктуры искусственного интеллекта и внедрение передовых технологий», — говорится в заявлении.

Кроме того, две страны намерены сотрудничать в разработке революционных квантовых компьютеров и ускорении внедрения этой технологии в таких областях, как здравоохранение, оборона и финансы.

Также партнерство увеличит скорость строительства новых атомных электростанций, что обеспечит рабочие места и экономический рост в Великобритании и США.

До этого американская компания Commonwealth Fusion Systems (CFS), разрабатывающая технологии в области термоядерной энергетики, успешно завершила очередной раунд финансирования, привлекая $863 млн. Среди ключевых инвесторов — фонд Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса, технологические гиганты Google и Nvidia, а также десятки других участников.

Ранее в Минцифры задумались о регулировании искусственного интеллекта.