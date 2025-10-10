Стало известно, что Януковичу во время майдана готовили участь Каддафи

Азаров заявил, что Януковичу во время майдана была уготована участь Каддафи

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу после государственного переворота 2014 года готовили участь лидера Ливии Муаммара Каддафи. Об этом в книге «Стратегия катастрофы» рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров, передает ТАСС.

«Они (свергнувшие президента – «Газета.Ru») шли с целью его убийства, и все это знали и хотели, чтобы получилось как с Каддафи», — отметил он.

Азаров в той же книге рассказал, как пытался предотвратить майдан в Киеве. Он советовал бывшему президенту Виктору Януковичу расчистить майдан.

Азаров особенно отметил, что предупреждал Януковича о возможной отставке главы государства на фоне давления оппозиции.

В августе Украина законодательно признала «войной за независимость» события на майдане в Киеве в 2014 году, приведшие к государственному перевороту и вооруженному конфликту на Донбассе.

В соответствующем документе на сайте Рады говорится, что война за независимость Украины началась 19 февраля 2014 года. В этот день, произошли столкновения на майдане в Киеве.

Ранее политолог объяснил нежелание Трампа встречаться с Путиным и Зеленским.