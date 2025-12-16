В Госдуме поддержали законопроект об использовании автодорог для обороны страны

ГД приняла в I чтении проект об использовании автодорог для обеспечения обороны

Депутаты Госдумы одобрили в I чтении законопроект, которым предлагается наделить Минобороны России полномочиями относить к военно-автомобильным дорогам любые автодороги для обеспечения обороны и безопасности страны. Документ размещен в электронной базе ГД.

В случае принятия законопроекта, изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Инициатива предполагает, что автомобильные дороги независимо от их форм собственности и значения могут быть отнесены к военно-автомобильным дорогам.

Такие дороги используются в условиях военного времени, военного положения на территории России или в ее отдельных местностях для обороны и безопасности страны, передвижения живой силы, а также эвакуации населения.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время создан основной транспортный каркас страны в виде опорной сети, которая должна обеспечивать бесперебойное движение транспорта по России.

Предполагается, что эта сеть поможет в решении задач в целях обороны и исключит необходимость придания отдельным дорогам статуса автомобильных дорог оборонного значения.

