На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме поддержали законопроект об использовании автодорог для обороны страны

ГД приняла в I чтении проект об использовании автодорог для обеспечения обороны
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Депутаты Госдумы одобрили в I чтении законопроект, которым предлагается наделить Минобороны России полномочиями относить к военно-автомобильным дорогам любые автодороги для обеспечения обороны и безопасности страны. Документ размещен в электронной базе ГД.

В случае принятия законопроекта, изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Инициатива предполагает, что автомобильные дороги независимо от их форм собственности и значения могут быть отнесены к военно-автомобильным дорогам.

Такие дороги используются в условиях военного времени, военного положения на территории России или в ее отдельных местностях для обороны и безопасности страны, передвижения живой силы, а также эвакуации населения.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время создан основной транспортный каркас страны в виде опорной сети, которая должна обеспечивать бесперебойное движение транспорта по России.

Предполагается, что эта сеть поможет в решении задач в целях обороны и исключит необходимость придания отдельным дорогам статуса автомобильных дорог оборонного значения.

Ранее Госдума в I чтении одобрила закон о круглогодичном отчете призывников об отъездах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами