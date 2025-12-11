В МИД РФ ответили на слова премьера Молдавии об отсутствии аккредитации у посла РФ

Посол России в Молдавии Олег Озеров имеет аккредитации и осуществляет свои функции в соответствии с Венской конвенцией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения молдавского премьер-министра Александра Мунтяну о том, что российский дипломат якобы не имеет аккредитации в стране.

По ее словам, 24 октября 2024 года Олег Озеров передал копию верительных грамот в министерство иностранных дел Молдавии, получил аккредитационную карточку и осуществляет свои функции в соответствии с Венской конвенцией 1961 года.

«По всей видимости, господин Мунтяну имел в виду, что посол пока не вручил оригинал верительных грамот главе государства. А это не вина посла Озерова. Соответствующая церемония уже больше года откладывается как раз молдавскими властями», — добавила Захарова.

30 октября бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца подверг критике заявление министра иностранных дел республики Михая Попшоя о «неаккредитованном» российском дипломате в Кишиневе. До этого Попшой заявил, что Озеров «имеет ограниченный мандат и не является аккредитованным главой миссии».

