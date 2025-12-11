Зеленский вместе с европейскими лидерами хочет поговорить с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский совместно с лидерами стран Европы намерен провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Зеленский и европейцы также хотят провести совместный телефонный разговор с Трампом, но дата его проведения еще не назначена, сообщили представитель Белого дома и источник, знакомый с ситуацией», — говорится в сообщении.

Тот же портал сообщил, что США, Украина и ЕС 13 декабря проведут встречу по мирному плану Трампа.

Обновленный мирный план США по урегулированию на Украине состоит из четырех документов. Среди них есть соглашения из 20 пунктов, гарантии безопасности для Украины, обязательства США по поводу невступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения. План также предполагает ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС до 2027 года, гарантии безопасности для Киева, проведение выборов вскоре после подписания соглашения, восстановление Украины и так далее.

Ранее европейские лидеры сказали Зеленскому «противостоять» плану Трампа.