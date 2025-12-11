На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили об опасениях венгерской оппозиции по поводу президентства Орбана

Bloomberg: оппозиция Венгрии опасается, что Орбан может стать президентом
Jonathan Ernst/Reuters

Согласно утверждениям венгерской оппозиции, премьер-министр Виктор Орбан может претендовать на пост президента страны, если его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» потерпит поражение на парламентских выборах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

Орбан, по данным издания, обеспокоен возможной неудачей «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» на предстоящих парламентских выборах. По словам источника, премьер-министр рассматривает вариант расширения полномочий президента, чтобы эта должность давала реальную власть. В таком случае, Орбан может попытаться занять президентский пост, предполагает агентство. При этом источник подчеркивает, что это лишь один из возможных сценариев, который обсуждается в венгерской оппозиции.

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на апрель 2026 года. Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны оппозиционной силы «Уважение и свобода», более известной под названием «Тиса».

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз планирует начать войну с Россией в 2030 году.

