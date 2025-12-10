На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трампу посоветовали сменить Уиткоффа и Кушнера на посту переговорщиков

Сенатор Блюменталь заподозрил Уиткоффа и Кушнера в симпатиях к России
true
true
true
close
Global Look Press

Сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь призвал президента Дональда Трампа заменить спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера на посту переговорщиков, поскольку они якобы находятся на «стороне России». Его слова приводит украинский телеканал «Общественное».

«Я глубоко обеспокоен тем, что он [Трамп], кажется, оставляет Украину на произвол судьбы. Заставляет ее идти на территориальные уступки, которые несправедливы и неразумны, и лишает ее военной помощи, необходимой для защиты», – сказал Блюменталь.

По его словам, сейчас переговоры выглядят «полностью односторонними», поскольку Киеву выдвигают условия, а Москве – нет. Сенатор считает, что Уиткофф и Кушнер предвзяты в отношении Украины.

«Я думаю, что Трампу нужны новые переговорщики – Уиткофф и Кушнер, кажется, на стороне России вместо того, чтобы быть беспристрастными или объективными переговорщиками. И весь «мирный план» нужно выбросить, им нужно вернуться к начальному этапу», — порассуждал политик.

До этого Владимир Зеленский сообщал, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер требовали, чтобы он принял «быстрое решение». В ответ президент Украины заявил, что ему нужно время для проведения консультаций с европейскими партнерами, прежде чем ответить Вашингтону.

Ранее Мерц счел «немыслимым» навязанный мир для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами