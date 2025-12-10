Трампу посоветовали сменить Уиткоффа и Кушнера на посту переговорщиков

Сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь призвал президента Дональда Трампа заменить спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера на посту переговорщиков, поскольку они якобы находятся на «стороне России». Его слова приводит украинский телеканал «Общественное».

«Я глубоко обеспокоен тем, что он [Трамп], кажется, оставляет Украину на произвол судьбы. Заставляет ее идти на территориальные уступки, которые несправедливы и неразумны, и лишает ее военной помощи, необходимой для защиты», – сказал Блюменталь.

По его словам, сейчас переговоры выглядят «полностью односторонними», поскольку Киеву выдвигают условия, а Москве – нет. Сенатор считает, что Уиткофф и Кушнер предвзяты в отношении Украины.

«Я думаю, что Трампу нужны новые переговорщики – Уиткофф и Кушнер, кажется, на стороне России вместо того, чтобы быть беспристрастными или объективными переговорщиками. И весь «мирный план» нужно выбросить, им нужно вернуться к начальному этапу», — порассуждал политик.

До этого Владимир Зеленский сообщал, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер требовали, чтобы он принял «быстрое решение». В ответ президент Украины заявил, что ему нужно время для проведения консультаций с европейскими партнерами, прежде чем ответить Вашингтону.

