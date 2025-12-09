Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир на Украине ближе, чем когда-либо с начала конфликта с Россией, сейчас обсуждаются три отдельных документа. Его слова приводит Bloomberg.

«Мы достаточно близки к соглашению», — констатировал Стубб.

По его словам, сейчас переговоры касаются трех отдельных документов. Первый – рамочный, который по итогам разговора европейских лидеров 8 декабря «является планом из 20 пунктов». Он заметил, что оригинальный документ из 28 пунктов содержал элементы европейской структуры безопасности, которые были «абсолютно неприемлемыми».

Второй документ обсуждался администрацией президента США Дональда Трампа, Украиной и Европой относительно гарантий безопасности Киеву. По его словам, речь в том числе шла и о роли «коалиции желающих».

Третий документ, сообщил Стубб, касается послевоенного восстановления Украины.

До этого Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее в Европе ответили на критику Трампа.