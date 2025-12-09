На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе ответили на критику Трампа

Глава Евросовета Кошта призвал Трампа не вмешиваться во внутреннюю политику ЕС
Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Антониу Кошта призвал президента США Дональда Трампа не вмешиваться во внутреннюю политику стран Европы, после его критики действий ЕС на украинском направлении. Об этом сообщает Sky News.

Отвечая на вопрос о высказывании президента США, он заявил, что «союзники должны действовать как союзники».

«Мы — союзники Соединенных Штатов, а союзники должны действовать как союзники. Это означает, что мы не должны вмешиваться во внутреннюю политическую жизнь наших стран... Мы уважаем выбор американцев, и они должны уважать демократический выбор наших граждан», — сказал Кошта.

До этого Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

Ранее глава евродипломатии Каллас предложила США критиковать Россию вместо Европы.

