На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал самую неотложную проблему в Европе на данный момент

Трамп счел конфликт на Украине самой неотложной проблемой в Европе
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Украинский конфликт является самой неотложной проблемой в Европе на данный момент. Об этом в ходе интервью для газеты Politico заявил президент США Дональд Трамп.

Глава государства отказался считать противостояние Москвы и Киева лишь одной из многих проблем в Европе.

«Я бы сказал <...> самая неотложная [проблема]», — сказал хозяин Белого дома.

По его мнению, конфликт на Украине мог бы перерасти в мировую войну. Трамп добавил, что такое развитие событий было предотвращено благодаря его избранию президентом США.

Также американский лидер обратил внимание, что страны Европы не справляются должным образом с решением большой проблемы в виде украинского кризиса.

5 декабря Белый дом опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой говорится о наличии противоречий между американской администрацией и европейскими чиновниками. В документе отмечается, что чиновники из стран Европы имеют нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. При этом в своих надеждах они опираются на «нестабильные правительства меньшинств», многие из которых топчут принципы демократии в попытке подавить оппозицию.

Ранее журналисты узнали, кого США считают главным препятствием в решении конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами