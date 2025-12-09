Кая Каллас пригрозила Китаю «рычагами давления»

Евросоюз имеет «значительное» экономическое влияние на международной арене, в связи с чем у ЕС есть «рычаги давления» на Китай. Об этом в Европарламенте заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

«У ЕС есть значительное экономическое влияние в мире. У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать», — считает она.

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за создание условий для наращивания объема прямых инвестиций Китая в европейскую экономику, благодаря которым могут появиться новые производства и рабочие места.

В ходе пресс-конференции 4 декабря Макрон отметил эффективность такого подхода в высокотехнологичных отраслях, указав на рынок электрических батарей. По его словам, также необходимо выравнивать глобальный экономический дисбаланс для устранения риска потенциального финансового кризиса в Европе.

