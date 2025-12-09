На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-нардеп Украины объяснил, какие действия Зеленского раздражают Трампа

Политик Килинкаров: Трамп видит, что Зеленский медлит на мирном треке
Jonathan Ernst/Reuters

Политолог, бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недовольство президента США Дональда Трампа украинским лидером Владимиром Зеленским, не ознакомившимся с мирным планом Вашингтона. По мнению эксперта, главу Белого дома раздражает, что украинская делегация на встречах с американцами соглашается со всеми пунктами документа, а Зеленский тянет время и в очередной раз встречается с европейцами.

«Я думаю, именно поэтому он сказал, что Зеленский его не читал. Имея в виду, что если бы он прочитал и ему доложили о ходе консультаций, то он должен был либо согласиться, либо его отвергнуть. А он пока ездит по Европам и пытается каким-то образом петлять и не давать ответ на вопрос, что дальше с этим мирным планом», — сказал Килинкаров.

Он выразил уверенность, что в глазах Трампа Зеленский — главное препятствие на пути к заключению сделки по Украине.

До этого Трамп заявил о своем растущем разочаровании из-за нежелания Зеленского даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. По словам американского президента, в Киеве предложением США недоволен только сам Зеленский, который намеренно затягивает переговоры. Чем разочарование Трампа обернется для украинского лидера и выйдут ли Штаты из процесса мирного урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что план Трампа по Украине оказался «на грани краха» из-за дипломатии Зеленского.

